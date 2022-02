Draghi | La scienza ha fatto la differenza tra la morte e la vita   

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - "La pandemia ha riproposto la centralità dellaper le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare latra lae la, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, al termine della sua visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. "La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca - ha detto il presidente del Consiglio, Mario- Finanziamo fino a 30 progetti per ...