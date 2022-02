De Maggio sgancia la bomba in diretta: “L’anno prossimo un top di Serie A può giocare al Napoli” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel corso della trasmissione “Radio Goal“, sulla radio ufficiale del Napoli, è Walter De Maggio a sganciare una vera e propria bomba sul mercato del Napoli. Stando a quanto riportato dal noto giornalista, il Napoli avrebbe individuato in Domenico Berardi il nuovo attaccante che andrà a sostituire l’ormai partente Lorenzo Insigne, al Toronto dal 1 Luglio. Secondo De Maggio, ci sono ottime possibilità che il trasferimento si concretizzi nella prossima finestra di mercato, vedendo così l’attaccante della Nazionale e stella del Sassuolo arrivare alla corte di Luciano Spalletti. Foto: Matteo Gribaudi/Image nella foto: Domenico Berardi PUBLICATIONxNOTxINxITA Queste le parole del giornalista: “A me risulta che il prossimo anno ci saranno buonissime ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel corso della trasmissione “Radio Goal“, sulla radio ufficiale del, è Walter Dere una vera e propriasul mercato del. Stando a quanto riportato dal noto giornalista, ilavrebbe individuato in Domenico Berardi il nuovo attaccante che andrà a sostituire l’ormai partente Lorenzo Insigne, al Toronto dal 1 Luglio. Secondo De, ci sono ottime possibilità che il trasferimento si concretizzi nella prossima finestra di mercato, vedendo così l’attaccante della Nazionale e stella del Sassuolo arrivare alla corte di Luciano Spalletti. Foto: Matteo Gribaudi/Image nella foto: Domenico Berardi PUBLICATIONxNOTxINxITA Queste le parole del giornalista: “A me risulta che ilanno ci saranno buonissime ...

