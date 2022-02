Crisi ucraina: Biden è pronto a negoziare accordi scritti con la Russia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che è pronto a negoziare accordi scritti con la Russia per evitare un’escalation nella Crisi ucraina. In precedenza Putin, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Scholz, aveva avvertito: “Non accetteremo mai l’allargamento della NATO fino ai nostri confini”. Crisi ucraina: Biden è pronto a negoziare? Si intravede uno Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente americano Joeha dichiarato che ècon laper evitare un’escalation nella. In precedenza Putin, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Scholz, aveva avvertito: “Non accetteremo mai l’allargamento della NATO fino ai nostri confini”.? Si intravede uno

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - NicolaPorro : ?? Cosa non torna nella crisi #Ucraina: e se #Putin non avesse mai voluto invadere Kiev? Il reportage dal fronte ?? - Billa42_ : Crisi ucraina: Biden è pronto a negoziare accordi scritti con la Russia - ECFRWiderEurope : RT @ECFRRoma: Secondo @KadriLiik @ECFRWiderEurope , la crisi in #Ucraina sta entrando in una nuova fase: 'La #Russia ora vuole approfittare… -