“Con lei non puoi”. GF Vip, Alex Belli si lascia andare. Esplode il triangolo con Delia e Soleil (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La pantera del Sudamerica aveva giurato di essersi disinteressata al marito artistico e che di essere molto infastidita dal suo nuovo ingresso nella casa del GF Vip 6. In effetti Delia Duran sembrava, da alcuni giorni, intrigata da Antonio Medugno e alla sua avventura da finalista, ma Alex Belli l’ha mandata in tilt. E poi c’è Soleil Sorge sempre in agguato. Nel giro di poche ore dall’entrata, momentanea, di Alex Belli, Delia Duran già si è buttata tra le sue braccia e non ha ammesso alcun tipo di contatto fisico con Soleil Sorge dimostrando la sua gelosia, cosa che, in passato, non aveva mai fatto. La 27enne infatti, vedendo il suo amico di chimica artistica sempre a baciarsi con la ‘moglie’ è sbottata. GF Vip: Alex ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La pantera del Sudamerica aveva giurato di essersi disinteressata al marito artistico e che di essere molto infastidita dal suo nuovo ingresso nella casa del GF Vip 6. In effettiDuran sembrava, da alcuni giorni, intrigata da Antonio Medugno e alla sua avventura da finalista, mal’ha mandata in tilt. E poi c’èSorge sempre in agguato. Nel giro di poche ore dall’entrata, momentanea, diDuran già si è buttata tra le sue braccia e non ha ammesso alcun tipo di contatto fisico conSorge dimostrando la sua gelosia, cosa che, in passato, non aveva mai fatto. La 27enne infatti, vedendo il suo amico di chimica artistica sempre a baciarsi con la ‘moglie’ è sbottata. GF Vip:...

