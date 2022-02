Champions League, una buona Inter sconfitta 2-0 dal Liverpool in casa. 1-1 tra Salisburgo e Bayern Monaco (Di giovedì 17 febbraio 2022) Conclusa la seconda giornata valida per gli ottavi di finale di Champions League e non arrivano buone notizie per l’Italia. L’Inter è uscita sconfitta per 2-0 a San Siro dalla partita con il Liverpool, che mette così un bel mattone per il passaggio ai quarti di finale. I neroazzurri di Simone Inzaghi hanno giocato partita pari per quasi settanta minuti, in cui sono fioccate le azioni da una parte e dall’altra. Nel giro di un minuto Konatè fa tremare Handanovic di testa, ma i meneghini rispondono immediatamente con la traversa di Chalanoglu, che mette i brividi sulla schiena di Alisson al sedicesimo. Il Liverpool ha un paio di chance con Mané ed Alexander-Arnold, ma il pari resiste all’Intervallo. L’Inter rientra in campo senza paura e sfrutta molto la ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Conclusa la seconda giornata valida per gli ottavi di finale die non arrivano buone notizie per l’Italia. L’è uscitaper 2-0 a San Siro dalla partita con il, che mette così un bel mattone per il passaggio ai quarti di finale. I neroazzurri di Simone Inzaghi hanno giocato partita pari per quasi settanta minuti, in cui sono fioccate le azioni da una parte e dall’altra. Nel giro di un minuto Konatè fa tremare Handanovic di testa, ma i meneghini rispondono immediatamente con la traversa di Chalanoglu, che mette i brividi sulla schiena di Alisson al sedicesimo. Ilha un paio di chance con Mané ed Alexander-Arnold, ma il pari resiste all’vallo. L’rientra in campo senza paura e sfrutta molto la ...

