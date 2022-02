Biathlon | Dorothea Wierer | “Sento la stanchezza | soprattutto mentalmente Speriamo bene per la mass”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Iloggi, mercoledì 16 febbraio, ha visto proseguire il programma delle Olimpiadi Invernali 2022 in Cina: a Pechino si è disputata la nona gara delle undici previste, ovvero la staffetta 4×6 km femminile. Per l’Italia quinto posto con Lisa Vittozzi,, Samuela Comola e Federica Sanfilippo. Le azzurre hanno parlato a Rai Sport. Questo il bilancio di: “Abbiamo fatto una bellissima prestazione di squadra, non eravamo le favorite ma abbiamo fatto moltoal tiro ed è stato fondamentale. Alla fine contano le medaglie, per cui peccato. Ma siamo andate tutte benissimo, dobbiamo vedere anche le cose positive. C’è lastart sabato,la, ...