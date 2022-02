Algarve Cup 2022: esordio ok per l’Italia, Bonansea piega la Danimarca (Di mercoledì 16 febbraio 2022) esordio positivo per l‘Italia di Milena Bertolini all’Algarve Cup 2022 di calcio femminile. In Portogallo, allo stadio di Lagos, le azzurre hanno battuto col minimo scarto le avversarie della Danimarca al termine di una partita estremamente tirata. A decidere l’incontro, che consente alle nostre di fare un passo avanti nella comunque sempre complicata caccia alla qualificazione alle fasi finali, un gol di Barbara Bonansea al minuto 50. Possesso palla favorevole alle scandinave, che hanno manovrato maggiormente trovando però fatica negli ultimi venti metri. Le nostre hanno preferito agire di rimessa, giocando con grande intensità e colpendo al momento opportuno, per poi difendere il vantaggio senza però schiacciarsi mai eccessivamente a protezione della porta di Giuliani, che però ha dovuto compiere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022)positivo per l‘Italia di Milena Bertolini all’Cupdi calcio femminile. In Portogallo, allo stadio di Lagos, le azzurre hanno battuto col minimo scarto le avversarie dellaal termine di una partita estremamente tirata. A decidere l’incontro, che consente alle nostre di fare un passo avanti nella comunque sempre complicata caccia alla qualificazione alle fasi finali, un gol di Barbaraal minuto 50. Possesso palla favorevole alle scandinave, che hanno manovrato maggiormente trovando però fatica negli ultimi venti metri. Le nostre hanno preferito agire di rimessa, giocando con grande intensità e colpendo al momento opportuno, per poi difendere il vantaggio senza però schiacciarsi mai eccessivamente a protezione della porta di Giuliani, che però ha dovuto compiere ...

