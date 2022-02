Accende la luce e scoppia tutto | morta una donna di 64 anni Boato udito per chilometri

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un dramma improvviso ha scosso il paese di Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Unadi 64è infatti deceduta a causa di una violentissima esplosione, che l’ha colpita in pieno. Il fatto si è verificato alle prime luci della mattina di mercoledì 16 febbraio e la dinamica è stata davvero assurda. Nelly Tramontin, questo il nome completo della vittima, pare abbia acceso lain un magazzino di vivande, di proprietà di suo marito, e improvvisamente c’è stata la potente deflagrazione. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’esplosione è avvenuta in questo edificio di due piani dove c’è l’impresa del coniuge e la loro casa. La 64enne è scesa all’interno dell’ufficio dell’azienda e ha dunque acceso la, ma la stufa a gas presente nella struttura si era spenta nel corso della nottata e il gas ...