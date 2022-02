Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 15:30 (Di martedì 15 febbraio 2022) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA SULLA Roma FIUMICINO, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER I CANTIERI PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA. SINO AL 28 FEBBRAIO LE INDAGINI SI SVOLGONO DALLE 06.00 ALLE 18.00 E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO. TRASPORTO MARITTIMO CAUSA MALTEMPO, OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE DELLE 15:30 DELLA COMPAGNIA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)DEL 15 FEBBRAIOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA SULLAFIUMICINO, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER I CANTIERI PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA. SINO AL 28 FEBBRAIO LE INDAGINI SI SVOLGONO DALLE 06.00 ALLE 18.00 E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO. TRASPORTO MARITTIMO CAUSA MALTEMPO, OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE DELLE 15:30 DELLA COMPAGNIA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità A Ponte di Nona domani, dalle 6 alle 23, lavori a via Gustavo Colonnetti. Deviazione per le linee… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori notturni (tra le 20,30 e le 6) di manutenzione delle caditoie su via Ardeatina. Sono sino a… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via dei Caduti per la Resistenza (Pontina-Eroi di Cefalonia) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato via Nomentana (viale XXI Aprile-corso Trieste) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato Cassia (Trionfale-Grottarossa) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Ordinanza movida, Maresca: fallimento della politica Non esiste neanche un piano concreto di viabilità per l'accesso e la sosta nelle aree critiche della città, invase letteralmente nei fine settimana. Manca una strategia di intervento ed una ...

Via Ostiense, furto di rame alle idrovore: 'Fuori uso impianto fondamentale per sicurezza e viabilità' ...per la sicurezza e la viabilità del territorio'. L'impianto infatti, scaricando le acque in eccesso nel fosso di Malafede, garantisce che i sottopassi che collegano il quartiere Giardino di Roma con ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Non esiste neanche un piano concreto diper l'accesso e la sosta nelle aree critiche della città, invase letteralmente nei fine settimana. Manca una strategia di intervento ed una ......per la sicurezza e ladel territorio'. L'impianto infatti, scaricando le acque in eccesso nel fosso di Malafede, garantisce che i sottopassi che collegano il quartiere Giardino dicon ...