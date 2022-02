“Vi do una grande notizia, abbiamo 400 milioni per le opere strategiche” (leggi la linea a Bagnoli, checchè ne dica la Regione) (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Napoli ha ottenuto 400 milioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile come finanziamento di progetti infrastrutturali. Una straordinaria notizia per la città, di cui siamo grati ai ministri del Sud Mara Carfagna e delle Infrastrutture Enrico Giovannini”. Il regalo di San Valentino è arrivato il giorno dopo a Palazzo San Giacomo, ma a quanto pare in ogni caso ha suscitato l’effetto sperato: “Verranno realizzate opere pubbliche strategiche per lo sviluppo del nostro territorio nell’ottica dello sviluppo sostenibile richiesto dall’Europa”, ha dichiarato il sindaco. “Nel dettaglio – ha poi spiegato il primo cittadino – vengono stanziati 333 milioni per la linea 10 della Metropolitana fra Piazza Di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Napoli ha ottenuto 400dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile come finanziamento di progetti infrastrutturali. Una straordinariaper la città, di cui siamo grati ai ministri del Sud Mara Carfagna e delle Infrastrutture Enrico Giovannini”. Il regalo di San Valentino è arrivato il giorno dopo a Palazzo San Giacomo, ma a quanto pare in ogni caso ha suscitato l’effetto sperato: “Verranno realizzatepubblicheper lo sviluppo del nostro territorio nell’ottica dello sviluppo sostenibile richiesto dall’Europa”, ha dichiarato il sindaco. “Nel dettaglio – ha poi spiegato il primo cittadino – vengono stanziati 333per la10 della Metropolitana fra Piazza Di ...

raffaellapaita : Quando si arriva a pubblicare una lettera di un padre a un figlio senza alcuna rilevanza penale si è oltre la decen… - UNHCRItalia : Da oltre 40 anni, siamo accanto al popolo afghano e resteremo ancora nel Paese. Aiutaci a non lasciarli soli. Con… - zaiapresidente : ?? Una staffetta di 24 ore, sul Canal Grande, a bordo di una caorlina, per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda… - ionlytwinsvg : @goldenhtde noo, cg es cielo grande una serie q una d mis favs protagoniza x eso ajdjfkfj - EmanueleSalern5 : RT @asino_buridano: 'La Corte si è mossa come una grande cupola di mafiosità partitocratica. È soltanto una sentenza politica'. Pannella ne… -