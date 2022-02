Vanessa Ferrari: “La mia storia simile a quella di Sofia Goggia. Felice per lei” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ho mandato un messaggio a Sofia, in privato, qualcosa come ‘grandissima Sofi!’: so quanto deve essere stata dura per lei, ce l’ha messa veramente tutta per recuperare e ha raggiunto il risultato che si era prefissa: non è affatto scontato”. Parla Vanessa Ferrari, amica di Sofia Goggia e anche lei argento alle scorse Olimpiadi estive dopo l’operazione al piede sinistro nel 2019, quasi una sorella nella sventura e nella rinascita della fuoriclasse dello sci alpino. Un rapporto, racconta Ferrari all’Adnkronos, nato “proprio al poliambulatorio di Bergamo, ci siamo trovate insieme per caso, la dottoressa della mia Federazione segue a volte anche lei. E’ stato bello supportarci nelle nostre vicende, sono cose brutte. Spero che abbia letto il messaggio ma chissà, gliene staranno arrivando ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ho mandato un messaggio a, in privato, qualcosa come ‘grandissima Sofi!’: so quanto deve essere stata dura per lei, ce l’ha messa veramente tutta per recuperare e ha raggiunto il risultato che si era prefissa: non è affatto scontato”. Parla, amica die anche lei argento alle scorse Olimpiadi estive dopo l’operazione al piede sinistro nel 2019, quasi una sorella nella sventura e nella rinascita della fuoriclasse dello sci alpino. Un rapporto, raccontaall’Adnkronos, nato “proprio al poliambulatorio di Bergamo, ci siamo trovate insieme per caso, la dottoressa della mia Federazione segue a volte anche lei. E’ stato bello supportarci nelle nostre vicende, sono cose brutte. Spero che abbia letto il messaggio ma chissà, gliene staranno arrivando ...

Advertising

ValeryTrovato : RT @italian_gifs: Vanessa Ferrari (2003) 3/1 twist dismount - italian_gifs : Vanessa Ferrari (2003) 3/1 twist dismount - zazoomblog : Vanessa Ferrari “grandissima Sofia so che ce l’hai messa tutta risultato enorme e non scontato” - #Vanessa… - telodogratis : Vanessa Ferrari: “Grandissima Sofia, risultato enorme e non scontato” - umbertoliuzzo : RT @StraNotizie: Vanessa Ferrari, 'grandissima Sofia, so che ce l'hai messa tutta, risultato enorme e non scontato' -