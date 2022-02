Un razzo cinese colpirà la Luna il 4 marzo: non c'entra Elon Musk (Di martedì 15 febbraio 2022) Il detrito spaziale destinato a schiantarsi sulla Luna il prossimo 4 marzo non è lo stadio di un razzo Falcon 9 della SpaceX di Elon Musk , bensì il booster del razzo cinese Lunga Marcia 3C usato per... Leggi su feedpress.me (Di martedì 15 febbraio 2022) Il detrito spaziale destinato a schiantarsi sullail prossimo 4non è lo stadio di unFalcon 9 della SpaceX di, bensì il booster delLunga Marcia 3C usato per...

