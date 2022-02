Un Posto al Sole Anticipazioni 16 febbraio 2022: Lara manipola Roberto! (Di martedì 15 febbraio 2022) Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara approfitta della debolezza di Roberto per prendersi ciò che vuole. Leggi su comingsoon (Di martedì 15 febbraio 2022) Vediamo insieme ledi Unaldel 16. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3,approfitta della debolezza di Roberto per prendersi ciò che vuole.

Advertising

mjnqi : @8t33zlovinghour andrà tutto bene amore mio?? sono fiero di te, sempre. oggi il sole nascosto dietro le nuvole perc… - Elena04070657 : RT @wilmington_girl: Manila che non capisce l'ironia di Soleil come al solito e fa finta di non ricordare che Sole lava il suo piatto e le… - singlesisolamai : RT @gfvipcommenti1: GRAZIEEEEEE!!!!!!! Secondo me dovremmo votare Soleil per vari motivi: 1) lulù ha già un posto in finale 2) sarà diffic… - alextamforcio : @lareginaderoma ma comunque partire già col fatto che sole perderà mi fa incazzare, non è vincitrice ma prende già… - chiasacco21 : @Estoytranquila1 @moonblck3 AHAHAHHA MA IO NON HO VOTATO SOLE. Ho votato lulù. Avrei fatto lo stesso discorso anche… -