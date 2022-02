"Ucraina, una crisi senza vincitori né vinti". Romano: così la Nato non funziona (Di martedì 15 febbraio 2022) L'ambasciatore promuove la diplomazia italiana. "Il basso profilo è stata la scelta giusta, bene l'Europa" di LUCA BOLOGNINI Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) L'ambasciatore promuove la diplomazia italiana. "Il basso profilo è stata la scelta giusta, bene l'Europa" di LUCA BOLOGNINI

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio martedì in missione a Kiev: poi andrà in Russia #ucraina #russia #nato - Agenzia_Ansa : La Russia ha già iniziato una guerra 'ibrida' fatta di pressione economica, cyberattacchi e dei falsi allarmi bomba… - mattettettetteo : RT @NostreNotizie: ???BREAKING - The Mirror: #RUSSIA lancerà una serie di attacchi multipi all'#UCRAINA alle 3 del mattino L'attacco potrebb… - ciotti1961 : @CPF02294951 @MediasetTgcom24 apri una pizzeria in ucraina .che grillo ha vietato il terzo mandato -