Ucraina tra guerra e pace: ecco perché questa volta ci tocca tifare per la Germania (Di martedì 15 febbraio 2022) «La guerra è cosa troppo seria per lasciarla in mano ai militari». Georges Clemenceau pronunciò questa frase non per svilire greche e graduati, ma per dire che politica e diplomazia sono all’opera anche mentre infuria il combattimento. Una massima, questa dell’insigne statista francese, che vale ancor di più se riferita alla crisi al confine tra Russia e Ucraina, dove di colpi – per fortuna – ancora non rimbomba l’eco. Tuttavia, la situazione può sfuggire di mano a chi in mano ce l’ha, cioè Russia e Usa. La prima non accetta la contrazione della propria profondità difensiva, la seconda pigia il tasto del diritto dell’Ucraina di scegliersi liberamente i propri alleati, in questo caso la Nato e quindi, in ultima istanza, gli Stati Uniti. Allo stato è difficile immaginare che una delle due possa cedere, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) «Laè cosa troppo seria per lasciarla in mano ai militari». Georges Clemenceau pronunciòfrase non per svilire greche e graduati, ma per dire che politica e diplomazia sono all’opera anche mentre infuria il combattimento. Una massima,dell’insigne statista francese, che vale ancor di più se riferita alla crisi al confine tra Russia e, dove di colpi – per fortuna – ancora non rimbomba l’eco. Tuttavia, la situazione può sfuggire di mano a chi in mano ce l’ha, cioè Russia e Usa. La prima non accetta la contrazione della propria profondità difensiva, la seconda pigia il tasto del diritto dell’di scegliersi liberamente i propri alleati, in questo caso la Nato e quindi, in ultima istanza, gli Stati Uniti. Allo stato è difficile immaginare che una delle due possa cedere, ...

