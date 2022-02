Ucraina, Draghi chiama Zelensky: «Impegno per soluzione, tenere aperto dialogo con Mosca». Di Maio a Kiev: «Pace unica via» (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è confrontato telefonicamente con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky e ha ribadito il fermo sostegno del governo italiano... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Presidente del Consiglio Mariosi è confrontato telefonicamente con l'omologo ucraino Volodymyre ha ribadito il fermo sostegno del governo italiano...

Advertising

NicolaPorro : ?? La battaglia vs l'alternanza scuola-lavoro, l’assurdo obbligo vaccinale che da oggi vieta il lavoro a tanti itali… - fattoquotidiano : Così, alla fine, anche l’Italia si mobilita per la crisi russo-ucraina. Ma lo fa per ultima ed esponendosi non con… - Tg3web : La crisi Russia-Ucraina. Il presidente del Consiglio Draghi ha parlato con il presidente ucraino Zelensky mentre il… - andrea_ballabio : @demagistris C'è una crisi tra Russia e Ucraina. Cosa c'entra Draghi? - Straccia2 : RT @anitablanco3: La notizia, comunque, non è che Di Maio è volato in Ucraina per tentare di scongiurare la guerra. La notizia è che ci sa… -