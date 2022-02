Toy boy 3, cosa si sa sulla nuova stagione: data di uscita e trama (Di martedì 15 febbraio 2022) Toy boy 3 Ha da poco debuttato la seconda stagione della serie spagnola su Netflix e gli appassionati si chiedono già quando uscirà la terza: tutte le anticipazioni Venerdì 11 febbraio su Netflix ha debuttato la seconda stagione di Toy boy. Si tratta di una serie drammatica-thriller. Toy boy 3 (Fonte: Instagram)Lo sceneggiato racconta la storia di Hugo Beltrán, giovane stripper che una giorno si risveglia sulla sua barca, dopo aver trascorso una notte di feste e di eccessi. Sull’imbarcazione c’è anche il corpo bruciato di un uomo, si tratta del marito della sua amante Macarena Medina, potente imprenditrice locale. Hugo, però, non ricorda nessun dettaglio di quella orribile notte. Tuttavia, il giovane è sicuro di non aver commesso quell’omicidio ed è convinto di essere stato incastrato. Lo spogliarellista, dopo un ... Leggi su vesuvius (Di martedì 15 febbraio 2022) Toy boy 3 Ha da poco debuttato la secondadella serie spagnola su Netflix e gli appassionati si chiedono già quando uscirà la terza: tutte le anticipazioni Venerdì 11 febbraio su Netflix ha debuttato la secondadi Toy boy. Si tratta di una serie drammatica-thriller. Toy boy 3 (Fonte: Instagram)Lo sceneggiato racconta la storia di Hugo Beltrán, giovane stripper che una giorno si risvegliasua barca, dopo aver trascorso una notte di feste e di eccessi. Sull’imbarcazione c’è anche il corpo bruciato di un uomo, si tratta del marito della sua amante Macarena Medina, potente imprenditrice locale. Hugo, però, non ricorda nessun dettaglio di quella orribile notte. Tuttavia, il giovane è sicuro di non aver commesso quell’omicidio ed è convinto di essere stato incastrato. Lo spogliarellista, dopo un ...

