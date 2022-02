Tommaso Zorzi fermato dalla polizia: le sue parole sui social fanno riflettere (Di martedì 15 febbraio 2022) Tommaso Zorzi stenta a credere a quello che gli è accaduto, ecco cosa ha raccontato sui social ai suoi fan che sono rimasti senza parole. Tommaso Zorzi, il vincitore della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 15 febbraio 2022)stenta a credere a quello che gli è accaduto, ecco cosa ha raccontato suiai suoi fan che sono rimasti senza, il vincitore della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

mariagr37031912 : @tommaso_zorzi Molto bello, ancora vogliamo vedere questo programma - MassimoSamarit2 : @tommaso_zorzi Più pulito...no? ? - Manuela51661655 : #tzvip comunque c'è un articolo anche sulle top new di Today e anche su Milano Today intitolato :'Tommaso Zorzi e i… - esau_ritaa : 1) Siamo nel medioevo 2) Non hanno riconosciuto o non conoscono Tommaso Zorzi Quindi andiamo proprio bene???????… - TuttoSuMilano : Tommaso Zorzi e il 'terzo grado' della polizia in strada per una borsa -