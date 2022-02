Super green pass lavoro, scatta l’obbligo per gli over 50 (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Super green pass lavoro, scatta oggi, 15 febbraio, l’obbligo del green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50. Tutti i dipendenti, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde, da vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro. “l’obbligo vaccinale per gli over 50 è stata una scelta giusta e coraggiosa. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Moglie gelosa mette in allarme la Guardia di Finanza, blitz all’Assessorato alla Salute in Sicilia Pescara assunzioni estate 2019: Cercasi 60 bagnini Concorso Agenzia delle Entrate 2020 dirigenti Bando Isi INAIL 2019: ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA –oggi, 15 febbraio,delrafforzato per tutti i lavoratori50. Tutti i dipendenti, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde, da vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi di. “vaccinale per gli50 è stata una scelta giusta e coraggiosa. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Moglie gelosa mette in allarme la Guardia di Finanza, blitz all’Assessorato alla Salute in Sicilia Pescara assunzioni estate 2019: Cercasi 60 bagnini Concorso Agenzia delle Entrate 2020 dirigenti Bando Isi INAIL 2019: ...

