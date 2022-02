Stasera tutto è possibile | al via la sesta edizione con al timone Stefano Di Martino Gli ospiti

(Di martedì 15 febbraio 2022) Da martedì 15 febbraio 2022 su Rai2 prende il via ladi. Il divertente programma condotto daDitorna in prima serata per confermare il suo grande successo basato sul format Anything goes che sta ottimi riscontri inil mondo. Il conduttore campano riprende la prima serata del canale dopo l’ottima esperienza con il suo Bar Stella e lo fa con un carico di nuovi divertenti giochi e tantissimitra comici, attori e personaggi dello spettacolo. Al suo fianco come spalla comica ci sarà il cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia con tutti i suoi esilaranti personaggi al seguito....

"Divertente ed esilarante per momenti di leggerezza in prima serata. Torna in tv "Stasera tutto è possibile", il comedy show che ha conquistato il pubblico. Arrivato alla sua settima edizione ...Terza stagione alla conduzione per Stefano De Martino che questa sera, martedì 15 febbraio, alle 21.20 su Rai 2 ritrova la compagnia di giro di Stasera Tutto è Possibile, con i suoi giochi ma ...