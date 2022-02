Sala Umberto, in scena L’anello forte di Nuto Revelli (Di martedì 15 febbraio 2022) Sala Umberto, Laura Curino e Lucia Vasini sono le protagoniste de L’anello forte di Nuto Revelli: in scena dal 22 al 27 febbraio 2022 Alla Sala Umberto dal 22 al 27 febbraio 2022 Laura Curino e Lucia Vasini portano in scena L’anello forte, dall’omonimo testo di Nuto Revelli, con la regia di Anna Di Francisca e le musiche originali di Paolo Perna. Nel centenario della nascita di Nuto Revelli un omaggio alle indimenticabili donne di cui l’autore ha raccolto le testimonianze. In prima persona le voci di donne che sono state L’anello forte della nostra società. Ruvide, ironiche, ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 15 febbraio 2022), Laura Curino e Lucia Vasini sono le protagoniste dedi: indal 22 al 27 febbraio 2022 Alladal 22 al 27 febbraio 2022 Laura Curino e Lucia Vasini portano in, dall’omonimo testo di, con la regia di Anna Di Francisca e le musiche originali di Paolo Perna. Nel centenario della nascita diun omaggio alle indimenticabili donne di cui l’autore ha raccolto le testimonianze. In prima persona le voci di donne che sono statedella nostra società. Ruvide, ironiche, ...

