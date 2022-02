Sabato debutto per “L’odore della luna” (Di martedì 15 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio 2022, alle ore 21.15, al Teatro Genovesi a Salerno debutta in prima assoluta “L’odore della luna”, lo spettacolo scritto da Marco De Simone, ventinovenne autore salernitano. La sua è un’anima in costante tensione tra la musica (diplomato in chitarra classica ha scritto diverse colonne sonore per il teatro) e le parole (sarà per la laurea in filosofia che ha in tasca). Dar voce e anima ai personaggi è un altro “luogo” nel quale Marco De Simone si muove con grande disinvoltura, ad oggi sono due i lavori a sua firma e sono il musical “Una piuma è fatta per volare”, tratto da La piuma di Giorgio Faletti (produzione Campania Danza, 2018); e “Noi, pupazzi”, selezionato al festival InScena! di New York (VIII edizione) e al Roma Fringe Festival 2021. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 15 febbraio 2022)19 febbraio 2022, alle ore 21.15, al Teatro Genovesi a Salerno debutta in prima assoluta “”, lo spettacolo scritto da Marco De Simone, ventinovenne autore salernitano. La sua è un’anima in costante tensione tra la musica (diplomato in chitarra classica ha scritto diverse colonne sonore per il teatro) e le parole (sarà per la laurea in filosofia che ha in tasca). Dar voce e anima ai personaggi è un altro “luogo” nel quale Marco De Simone si muove con grande disinvoltura, ad oggi sono due i lavori a sua firma e sono il musical “Una piuma è fatta per volare”, tratto da La piuma di Giorgio Faletti (produzione Campania Danza, 2018); e “Noi, pupazzi”, selezionato al festival InScena! di New York (VIII edizione) e al Roma Fringe Festival 2021. Consiglia

Advertising

andmargheritoni : RT @mvcalcio: ?? Salta #Colantuono in quel di Salerno. Possibile debutto per #Pirlo già sabato contro il Milan - mvcalcio : ?? Salta #Colantuono in quel di Salerno. Possibile debutto per #Pirlo già sabato contro il Milan - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Debutto per “L’odore della luna” di Marco De Simone da Sabato 19 febbraio al teatro Genovesi di Salerno ht… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Debutto per “L’odore della luna” di Marco De Simone da Sabato 19 febbraio al teatro Genovesi di Salerno ht… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Debutto per “L’odore della luna” di Marco De Simone da Sabato 19 febbraio al teatro Genovesi di Salerno ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato debutto Ranking, Suns sempre primi. Phila con Harden vola, Brooklyn in caduta libera 17 LOS ANGELES LAKERS Record: 26 - 31 Serie aperta di 3 sconfitte, ma quella di sabato con Golden ... Washington, aspettando il debutto di Kristaps Porzingis (dopo l'All Star Game) è più concentrata sul ...

Musica: Placido Domingo al 'Massimo' con Simon Boccanegra Ancora un capolavoro verdiano sul palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo: sabato 19 febbraio alle 20:00 il debutto di una star internazionale come Placido Domingo nella parte di Simon Boccanegra, uno dei ruoli che più gli sta a cuore e che gli ha aperto le porte del ...

Sabato debutto per "L'odore della luna" Cronache Salerno ‘Scarpette rotte’ tra meraviglia e paura di Raffaella Candoli Sabato e domenica alle 17.30, e lunedì 21 e martedì 22 alle 10 per le scuole, debutta in prima assoluta al teatro Bonci "Scarpette rotte", nuovo spettacolo per l’infanzia di e con ...

Bocce Debutto con pareggio per Montegridolfo in serie A2 Magnaterra-Franceschetti 8-6, 2-6; Miloro-Sabatini vs. Marinelli-Angrilli 2-8, 8-2). Gli altri risultati: Aper Perugia-Edera Marsala 3-5; Montesanto-Vallefoglia 8-0; Verona-Serra de’ Conti 6-2.

17 LOS ANGELES LAKERS Record: 26 - 31 Serie aperta di 3 sconfitte, ma quella dicon Golden ... Washington, aspettando ildi Kristaps Porzingis (dopo l'All Star Game) è più concentrata sul ...Ancora un capolavoro verdiano sul palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo:19 febbraio alle 20:00 ildi una star internazionale come Placido Domingo nella parte di Simon Boccanegra, uno dei ruoli che più gli sta a cuore e che gli ha aperto le porte del ...di Raffaella Candoli Sabato e domenica alle 17.30, e lunedì 21 e martedì 22 alle 10 per le scuole, debutta in prima assoluta al teatro Bonci "Scarpette rotte", nuovo spettacolo per l’infanzia di e con ...Magnaterra-Franceschetti 8-6, 2-6; Miloro-Sabatini vs. Marinelli-Angrilli 2-8, 8-2). Gli altri risultati: Aper Perugia-Edera Marsala 3-5; Montesanto-Vallefoglia 8-0; Verona-Serra de’ Conti 6-2.