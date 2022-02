Prima foto Cassiopea A: spettacolo astronomico della supernova (Di martedì 15 febbraio 2022) Il telescopio Ixpe ha finalmente inoltrato la Prima immagine dei resti della supernova Cassiopea A (potete ammirarla qui sopra, come immagine di antePrima all’articolo), che ricordiamo essere esplosa nel XVII secolo. Come riportato da ‘ilgiornale.it‘, la missione congiunta di Nasa e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn), hanno portato a casa un risultato impensabile fino a qualche anno fa. Il telescopio spaziale Ixpe, in orbita dal 9 dicembre 2021, è riuscito a catturare le immagini di quanto resta della supernova Cassiopea A, un corpo celeste composto dai resti di una stella che ormai si è spenta da tempo immemore. Il telescopio Ixpe è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Il telescopio Ixpe ha finalmente inoltrato laimmagine dei restiA (potete ammirarla qui sopra, come immagine di anteall’articolo), che ricordiamo essere esplosa nel XVII secolo. Come riportato da ‘ilgiornale.it‘, la missione congiunta di Nasa e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn), hanno portato a casa un risultato impensabile fino a qualche anno fa. Il telescopio spaziale Ixpe, in orbita dal 9 dicembre 2021, è riuscito a catturare le immagini di quanto restaA, un corpo celeste composto dai resti di una stella che ormai si è spenta da tempo immemore. Il telescopio Ixpe è ...

Advertising

myrtamerlino : L'Europa è #donna. Questa foto è un pezzo di storia, figlia di un cammino fatto da milioni di altre prima di noi. L… - Link4Universe : Per la prima volta abbiamo una foto in luce visibile della superficie di Venere! Non era mai stato possibile per vi… - carlosibilia : Ho sempre sostenuto che non ci sarebbero stati stravolgimenti e questa foto rassicura tutto il popolo 5 stelle. A… - osnapitzangela : RT @5y5t5j8kys: STORIA DI ALE DEL 2019, l’ho sempre detto che ale è per pochi. #cosmex #amici21 #imalexwyse. (co… - Mari123__ : RT @5y5t5j8kys: STORIA DI ALE DEL 2019, l’ho sempre detto che ale è per pochi. #cosmex #amici21 #imalexwyse. (co… -