Oscar 2022: a condurre la cerimonia un trio di attrici, prima volta assoluta (Di martedì 15 febbraio 2022) Per la prima volta nella storia degli Oscar la cerimonia di premiazione sarà condotta da tre donne, nello specifico tre attrici: ecco chi sono Quest'anno la cerimonia di premiazione della 94ª edizione degli Oscar sarà condotta da tre donne: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Per la prima volta assoluta la conduzione sarà totalmente al femminile e, considerando il talento e la verve comica delle tre artiste selezionate, la serata degli Oscar si prospetta alquanto scoppiettante. Oscar 2022 – Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Skyes Lo show, in programma per il prossimo 27 marzo (nella notte tra 27 e 28 in Italia), che negli ultimi anni non aveva avuto un ...

