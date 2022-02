Oro: prezzo in calo a 1.877 dollari l'oncia (Di martedì 15 febbraio 2022) Quotazioni dell'oro in calo dopo i rialzi dei giorni scorsi con gli investitori in attesa degli sviluppi della crisi tra Ucraina e Russia. Questa mattina il lingotto con consegna immediata passa di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Quotazioni dell'oro indopo i rialzi dei giorni scorsi con gli investitori in attesa degli sviluppi della crisi tra Ucraina e Russia. Questa mattina il lingotto con consegna immediata passa di ...

Advertising

fisco24_info : Oro: prezzo in calo a 1.877 dollari l'oncia: Quotazioni cedono lo 0,38% - agnello_sabrina : RT @ValterRimini: #ConteilMioPresidente non ha rivali, Renzi e Italia Viva hanno portato Draghi che sta facendo un disastro, e oggi bollett… - paoloferrarelli : RT @ValterRimini: #ConteilMioPresidente non ha rivali, Renzi e Italia Viva hanno portato Draghi che sta facendo un disastro, e oggi bollett… - matteoc1951 : RT @ValterRimini: #ConteilMioPresidente non ha rivali, Renzi e Italia Viva hanno portato Draghi che sta facendo un disastro, e oggi bollett… - annadelbello1 : RT @ValterRimini: #ConteilMioPresidente non ha rivali, Renzi e Italia Viva hanno portato Draghi che sta facendo un disastro, e oggi bollett… -