Neve, una neonata Sapiens ritrovata in una grotta in Liguria (Di martedì 15 febbraio 2022) I resti di una neonata Sapiens sono stati trovati in una grotta in Liguria. Neve, così è stata chiamata la piccola, è vissuta per poco più di un mese diecimila anni fa. Era avvolta in un lenzuolo decorato con sessanta conchiglie forate… In pratica, siamo di fronte alla più antica sepoltura in Europa di una bimba appena nata. La grotta in cui è stata trovata la neonata primitiva – curiosauro.itNeve, neonata di diecimila anni fa Appare commovente il modo in cui la neonata (chiamata Neve dai paleoarcheologi che l’hanno scoperta) di diecimila anni fa sia stata sepolta. I suoi cari le hanno tributato ogni onore possibile. E una simile evidenza testimonia che i primitivi avevano già sviluppato un sentimento ... Leggi su curiosauro (Di martedì 15 febbraio 2022) I resti di unasono stati trovati in unain, così è stata chiamata la piccola, è vissuta per poco più di un mese diecimila anni fa. Era avvolta in un lenzuolo decorato con sessanta conchiglie forate… In pratica, siamo di fronte alla più antica sepoltura in Europa di una bimba appena nata. Lain cui è stata trovata laprimitiva – curiosauro.itdi diecimila anni fa Appare commovente il modo in cui la(chiamatadai paleoarcheologi che l’hanno scoperta) di diecimila anni fa sia stata sepolta. I suoi cari le hanno tributato ogni onore possibile. E una simile evidenza testimonia che i primitivi avevano già sviluppato un sentimento ...

