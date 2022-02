Nek torna sull’incidente in cui ha rischiato di perdere la mano | “Ho sentito forte la presenza di mio padre”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Correva l’anno 2020 quando Nek, nome d’arte del cantante Filippo Neviani, è rimasto coinvolto in un tragico incidente mentre si trovava nella sua casa in campagna. L’artista in quell’occasione, in un momento di distrazione mentre utilizzava una sega circolare, si è tagliato larischiando anche di morire dissanguato. In queste ore ha ripercorso quegli attimi drammatici, affermando anche di averaffianco a sé ladel. Nek haladi suoin quel terribile attimo Dopo il terribile incidente avvenuto nella sua casa di campagna, Nek ha ripercorso in più occasioni i dettagli di quel tragico momento, ma questa volta si è soffermato su dettagli diversi dal solito. Nel corso di una videointervista con FqMagazine.it ha ...

Advertising

Lagunaparty : RT @sbonaccini: Gianni Morandi torna a Sanremo dopo 22 anni e vince la serata delle cover! Tanta Emilia-Romagna ieri sera: Nek, Capossela,… - sassuolo2000 : Forum Eventi, si riparte da Nek: a Modena dal 18 febbraio si torna in presenza - -

Ultime Notizie dalla rete : Nek torna

CheMusica

Si comincia con Filippo Neviani , in arte, che si fa un regalo di compleanno - 50 anni il 6 gennaio - con la pubblicazione del suo libro 'A mani nude' (HarperCollins) che presenta al BPER Banca ...sul palco dell'Ariston Achille Lauro insieme all' Harlem Gospel Choir con 'Domenica'. Look ... Tra gli ospitie Loredana Bertè / La scaletta Sanremo 2022: quarta serata, Mahmood e Blanco si ...Correva l’anno 2020 quando Nek, nome d’arte del cantante Filippo Neviani, è rimasto coinvolto in un tragico incidente mentre si trovava nella sua casa in campagna. L’artista in quell’occasione, in un ...Si comincia con Filippo Neviani, in arte Nek, che si fa un regalo di compleanno – 50 anni il 6 gennaio – con la pubblicazione del suo libro “A mani nude” (HarperCollins) che presenta al BPER Banca ...