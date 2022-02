NBA | i risultati della notte 14 febbraio | vincono Bulls | Jazz e Nuggets Bene anche Brooklyn

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sono ben nove le partite disputate questaper la NBA, nella settimana che culminerà con l’All Star Game di Cleveland. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto staoltreoceano, dove le emozioni come sempre non sono mancate. Nel primo match in programma, per la Eastern Conference, successo interno dei Washington Wizards (26-30) sui Detroit Pistons (12-45) per 103-94. I padroni di casa partono subito davanti e non mollano la testa nel punteggio fino alla sirena finale, con Detroit che non riesce ad impensierire la squadraCapitale americana. Kyle Kuzma mette a segno 23 punti, mentre Deni Avdija sigla una doppia doppia con 12 punti e 15 rimbalzi. Tra i Pistons, invece, 24 punti di Saddiq Bey e 14 di Jerami Grant (fratello di Jerian che milita nell’Olimpia Milano).di fronte al proprio ...

