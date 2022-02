Naomi Campbell presenta sua figlia e specifica: "Non è stata adottata" (FOTO) (Di martedì 15 febbraio 2022) Sulla cover di Vogue UK è possibile vedere Naomi Campbell in tutta la sua bellezza, mentre tiene in braccio sua figlia, avuta a 51 anni. Naomi Campbell ha presentato al mondo sua figlia, posando con lei sulla copertina di marzo 2022 di Vogue UK. La modella ha quindi dichiarato che la bambina non è stata adottata, come invece avevano pensato in molti in seguito alla notizia. Nel maggio dello scorso anno, Naomi Campbell ha sorpreso tutti, annunciando sui social la nascita della sua primogenita. La modella britannica festeggerà il suo 52esimo compleanno in primavera e dodici mesi fa in molti hanno commentato la lieta notizia dicendo che probabilmente Campbell aveva scelto di ricorrere alla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Sulla cover di Vogue UK è possibile vederein tutta la sua bellezza, mentre tiene in braccio sua, avuta a 51 anni.hato al mondo sua, posando con lei sulla copertina di marzo 2022 di Vogue UK. La modella ha quindi dichiarato che la bambina non è, come invece avevano pensato in molti in seguito alla notizia. Nel maggio dello scorso anno,ha sorpreso tutti, annunciando sui social la nascita della sua primogenita. La modella britannica festeggerà il suo 52esimo compleanno in primavera e dodici mesi fa in molti hanno commentato la lieta notizia dicendo che probabilmenteaveva scelto di ricorrere alla ...

