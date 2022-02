Marcello Sacchetta e Stefano De Martino | la verità sul loro litigio

(Di martedì 15 febbraio 2022)Desono stati per anni una presenza fissa di Amici: ma poi cosa è accaduto? Secondo i bene informati, i due avrebbero anche avuto una piccola “crisi” nelrapporto di amicizia. Sarà vero? Eppure, i due ex allievi di Amici, diventati entrambi professionisti e conduttori del daytime e di altri show, nel corso degli anni hanno costruito un rapporto di amicizia consolidato. Adesso però, sembrerebbe che qualcosa sia cambiato tra. Cos’è successo tra? Secondo i fan,Dehanno interrotto illegame in modo brusco. Cosa è accaduto tra? Dopo il grande ...

e Giulia Pauselli diventeranno genitori. La danzatrice che il prossimo 1°marzo compirà 31 anni è incinta, lo ha rivelato proprio il ballerino e coreografo 38enne ad Amici. Chiamato ...Altri special guest da segnalare in questa edizione, i ballerini, Santo Giulian e Alice Bellagamba noti al pubblico per la partecipazione alla trasmissione Amici, étoile e artisti ...Proprio per questo, in studio per valutare la gara tra i ballerini, l’ex professionista del programma Marcello Sacchetta che ha annunciato una notizia sorprendente. Ecco i dettagli delle sue ...Proprio nel giorno di San Valentino Marcello Sacchetta ha dedicato alla compagna Giulia un messaggio romantico su Twitter. È avvenuto proprio il giorno di San Valentino. Il noto ballerino Marcello ...