M5s, Grillo gela la vecchia guardia: "La regola dei due mandati è inderogabile" (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessuna deroga o quasi al limite dei due mandati valevole per i parlamentari del M5s. Questo perché trattasi di una "questione identitaria". Non sono parole in chiaro ma è quanto ha confidato nelle ultime settimane ad alcuni esponenti del Movimento Beppe Grillo, stando a una ricostruzione dell'Adnkronos. Perché il cofondatore ha sentito la necessità di affrontare questo nodo? Perché i parlamentari del M5s sono sempre più esposti al rischio di non essere rieletti. La gran parte di loro, infatti, secondo le regole attuali non potrebbe essere ricandidata. E questo non fa che increspare le acque in cui si muove un soggetto politico già sull'orlo dell'implosione e che, dopo la sentenza del tribunale di Napoli sul nuovo statuto, brancola nel buio rispetto alla guida che avrà da qui ai prossimi mesi. Così Grillo ha deciso di prendere una ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessuna deroga o quasi al limite dei duevalevole per i parlamentari del M5s. Questo perché trattasi di una "questione identitaria". Non sono parole in chiaro ma è quanto ha confidato nelle ultime settimane ad alcuni esponenti del Movimento Beppe, stando a una ricostruzione dell'Adnkronos. Perché il cofondatore ha sentito la necessità di affrontare questo nodo? Perché i parlamentari del M5s sono sempre più esposti al rischio di non essere rieletti. La gran parte di loro, infatti, secondo le regole attuali non potrebbe essere ricandidata. E questo non fa che increspare le acque in cui si muove un soggetto politico già sull'orlo dell'implosione e che, dopo la sentenza del tribunale di Napoli sul nuovo statuto, brancola nel buio rispetto alla guida che avrà da qui ai prossimi mesi. Cosìha deciso di prendere una ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Lezzi a La7: “A che titolo Di Maio viene convocato da Grillo? Non è più nel comitato di garanzia ed è un minis… - fattoquotidiano : M5s, Conte e Grillo si abbracciano dopo l’incontro. Il garante: “La leadership dell’ex premier non è mai stata mess… - petergomezblog : M5s, Conte: “Sì ai due mandati, ma con qualche deroga. Vorrei però parlarne con Grillo ”. Di Maio espulso? “No, ma… - zazoomblog : M5s Grillo sui due mandati: «Nessuna deroga. Fa eccezione solo la candidatura in Ue o in Regione» - #Grillo… - Perla19733917 : RT @Luca_Arioli: Gli amici Ucraini nel 2019 hanno votato un comico come Presidente e questi sono i risultati. Si avete letto bene, un comic… -