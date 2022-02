Livorno | atti sessuali con le ‘nipotine’ | 7 anni allo ‘zio’ orco

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per circa un anno e mezzo aveva costretto due sorelline minorenni (che all’epoca dei fnon avevano ancora compiuto 10), che lo consideravano uno, a subire. Al termine dell’iter processuale, un cittadino extracomunitario, condannato a 7di reclusione con sentenza definitiva, è stato arrestato dalla squadra mobile della questura die condotto nel carcere delle ‘Sughere’ per scontare la pena detentiva. Gli episodi si riferiscono a circa 10fa, quando l’uomo, amico di famiglia dei genitori delle bambine, che lo ospitavano abitualmente nella loro abitazione, aveva iniziato a rimanere da solo a casa con le piccoline, affidategli dagli stessi genitori, che, da un lato, evidentemente si fidavano ...

Il tribunale di Livorno aveva inflitto in primo grado una condanna a 7 anni per atti sessuali con minorenne aggravati (non avendo le vittime ancora compiuto 10 anni) e continuati. La sentenza ...