Il flop delle multe: il Fisco non ha le liste dei No Vax (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal 1° febbraio è in vigore la norma che punisce gli over 50 non vaccinati. Sono 1,5 milioni: nessuno è stato sanzionato. L'Agenzia delle entrate non ha ricevuto i nomi dal ministero. Oggi stop agli stipendi Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal 1° febbraio è in vigore la norma che punisce gli over 50 non vaccinati. Sono 1,5 milioni: nessuno è stato sanzionato. L'Agenziaentrate non ha ricevuto i nomi dal ministero. Oggi stop agli stipendi

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Scattano le restrizioni decise 40 giorni fa, prima del crollo dei casi. Gli altri Paesi riaprono e… - sayaddhina : L’ennesimo flop delle manifestazioni no vax e no green pass a Roma | VIDEO - Anna302478978 : Saviano annoia, ennesimo flop in tv: le sue inchieste viste meno delle repliche di un film di 10 anni fa ANNOIA È… - guinness19781 : RT @SecolodItalia1: Saviano annoia, ennesimo flop in tv: le sue inchieste viste meno delle repliche di un film di 10 anni fa - dvbntd61 : Secolo d'Italia: Saviano annoia, ennesimo flop in tv: le sue inchieste viste meno delle repliche di un film di 10 a… -