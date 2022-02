Duomo a numero chiuso Stop a trecento fedeli (Di martedì 15 febbraio 2022) 1 Apertura dall'alba alle 24 Alle 7 gireranno i cardini del portone e inizierà il pellegrinaggio: stavolta fino a mezzanotte. Riti solenni alle 10.30, guidato dal cardinale Mario Grech, e alle 18, ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) 1 Apertura dall'alba alle 24 Alle 7 gireranno i cardini del portone e inizierà il pellegrinaggio: stavolta fino a mezzanotte. Riti solenni alle 10.30, guidato dal cardinale Mario Grech, e alle 18, ...

Advertising

alined82 : @atm_informa ciao c'è una coppia, una donna e un uomo nel tram 15 numero 7009 direzione Duomo,ero ad Abbiategrasso.… - igers_vicenza : Buongiorno #igers! Oggi siamo a Schio, che per numero di abitanti è il terzo comune della provincia. I suoi monumen… - ilgiornale : Sale a quattro il numero degli arresti per le violenze avvenute nella notte di Capodanno in Piazza Duomo, a #Milano… - LuigiIvanV : RT @IlPrimatoN: Sale a 4 il numero dei nordafricani fermati per le violenze sessuali di gruppo in Piazza Duomo: uno è un 'minore non accomp… - ClaudiaModelMgt : RT @IlPrimatoN: Sale a 4 il numero dei nordafricani fermati per le violenze sessuali di gruppo in Piazza Duomo: uno è un 'minore non accomp… -