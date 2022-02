Covid: Corea Sud, decessi ai massimi da un mese (Di martedì 15 febbraio 2022) La Corea del Sud ha registrato nelle ultime 24 ore 61 decessi provocati dal coronavirus, il livello più alto dal 19 gennaio scorso, giorno in cui le vittime del Covid erano 74. Allo stesso tempo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Ladel Sud ha registrato nelle ultime 24 ore 61provocati dal coronavirus, il livello più alto dal 19 gennaio scorso, giorno in cui le vittime delerano 74. Allo stesso tempo, ...

Advertising

GiaPettinelli : Covid: Corea Sud, decessi ai massimi da un mese - day6svnt : ma porco Giuda la situazione covid in corea è molto peggio mamma mia, sono quasi tutti positivi MA CHE È ALLORA - blvengrey : sapevo che in corea sono messi malissimo col covid dato che hanno il triplo dei positivi al giorno ma che debba col… - Italia2pm : I #2PM avevano delle tappe pronte per un tour in Corea e Giappone nel 2021, ma hanno dovuto cancellare tutto causa… - Ateezitalypriv : RT @Ateezitalypriv: TWT ?? | 15.02.22 ????? #ATEEZ ????| “Salve, questa è la KQ. San il membro degli ATEEZ è risultato positivo al test del… -