Concessioni balneari: stop alla proroga e gare dal 2024. Misure ‘paracadute’ per i proprietari di piccole lidi e quanti gravati da mutui (Di martedì 15 febbraio 2022) Spesso si è discusso circa le contrastanti Concessioni balneari che in alcuni casi, si sono dimostrate sin troppo ‘generose’ da parte del Demanio, quando invece non esattamente eque per alcuni operatori balneari, spesso ‘minori’, in alcuni casi finiti anche nel mirino della criminalità organizzata che qui, come in tutte le attività di svago e ristoro, tendono ad investire i proventi illeciti delle loro attività criminali. Concessioni balneari: stop al regime di proroga precedentemente stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato Ed oggi è stata diffusa una nota che, in merito alle Concessioni balneari, annuncia uno stop al regime di proroga, precedentemente stabilito ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) Spesso si è discusso circa le contrastantiche in alcuni casi, si sono dimostrate sin troppo ‘generose’ da parte del Demanio, quando invece non esattamente eque per alcuni operatori, spesso ‘minori’, in alcuni casi finiti anche nel mirino della criminalità organizzata che qui, come in tutte le attività di svago e ristoro, tendono ad investire i proventi illeciti delle loro attività criminali.al regime diprecedentemente stabilito dsentenza del Consiglio di Stato Ed oggi è stata diffusa una nota che, in merito alle, annuncia unoal regime di, precedentemente stabilito ...

