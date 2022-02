Chi è Chiara Martegiani, la talentuosa compagna di Valerio Mastandrea (Di martedì 15 febbraio 2022) Classe 1987, capelli castani e sguardo nocciola molto profondo, Chiara Martegiani è un’attrice talentuosa che nel corso della carriera ha dato prova della sua bravura in tanti progetti interessanti. Dal punto di vista privato è legata, ormai da diversi anni, al collega Valerio Mastandrea, uno degli attori italiani più amati e più bravi. Da lui è stata anche diretta in un film datato 2018. Per chi segue le vicende televisive il volto di Chiara Martegiani è noto sin dal suo esordio, è stata infatti una delle alunne di Amici di Maria De Filippi. Chiara Martegiani, la carriera Chiara Martegiani è nata a Rimini nel 1987 e a soli 19 anni (era il 2006) ha fatto il suo debutto televisivo. È stata infatti una ... Leggi su dilei (Di martedì 15 febbraio 2022) Classe 1987, capelli castani e sguardo nocciola molto profondo,è un’attriceche nel corso della carriera ha dato prova della sua bravura in tanti progetti interessanti. Dal punto di vista privato è legata, ormai da diversi anni, al collega, uno degli attori italiani più amati e più bravi. Da lui è stata anche diretta in un film datato 2018. Per chi segue le vicende televisive il volto diè noto sin dal suo esordio, è stata infatti una delle alunne di Amici di Maria De Filippi., la carrieraè nata a Rimini nel 1987 e a soli 19 anni (era il 2006) ha fatto il suo debutto televisivo. È stata infatti una ...

chiara_priolo : #gfvip VI RICORDO CHE L'ALTRO GIORNO NON HANNO FATTO LA RADIO PERCHÉ LULU HA FATTO UNA SCENEGGIATA PIANGENDO PERCHÉ… - chiara_priolo : VI RICORDO CHE L'ALTRO GIORNO NON HANNO FATTO LA RADIO PERCHÉ LULU HA FATTO UNA SCENEGGIATA PIANGENDO PERCHÉ NON AV… - chiara_priolo : VI RICORDO CHE L'ALTRO GIORNO NON HANNO FATTO LA RADIO PERCHÉ LULU HA FATTO UNA SCENEGGIATA PIANGENDO PERCHÉ NON AV… - AgenziaOpinione : CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – TRENTO * PROSA – ABBONAMENTI “TEATRO SOCIALE“: « “ABO3“, PER S. VALENTINO UN’O… - Chiara_C1 : RT @AndreaZhok: Da oggi centinaia di migliaia di italiani perdono il diritto al loro lavoro se si rifiutano di subire un trattamento sanita… -