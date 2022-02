Calciomercato Napoli: notizia su Olivera dalla radio ufficiale (Di martedì 15 febbraio 2022) Faouzi Ghoulam andrà in scadenza di contratto a giugno e il Napoli sta già lavorando ad un possibile sostituto in caso di mancato rinnovo. Il nome che più stuzzica la platea azzurra è Mathias Olivera, ma la trattativa a quanto pare resta in stand by. Mathias Olivera, Villarreal-Getafe A rivelarlo è l’entourage dl difensore del Getafe, e ad annunciarlo è radio Kiss Kiss Napoli, che fanno sapere che per adesso non c’è nulla di nuovo nella trattativa. Molti club hanno mostrato interesse per il calciatore uruguayano ma nessuno per adesso è in vantaggio sugli altri, Napoli compreso. Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Faouzi Ghoulam andrà in scadenza di contratto a giugno e ilsta già lavorando ad un possibile sostituto in caso di mancato rinnovo. Il nome che più stuzzica la platea azzurra è Mathias, ma la trattativa a quanto pare resta in stand by. Mathias, Villarreal-Getafe A rivelarlo è l’entourage dl difensore del Getafe, e ad annunciarlo èKiss Kiss, che fanno sapere che per adesso non c’è nulla di nuovo nella trattativa. Molti club hanno mostrato interesse per il calciatore uruguayano ma nessuno per adesso è in vantaggio sugli altri,compreso.

