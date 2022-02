ATP Rio de Janeiro 2022: Fabio Fognini parte col piede giusto, battuto Facundo Bagnis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) parte bene il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro per Fabio Fognini. Il taggiasco supera con il punteggio di 6-2 6-4, in un’ora e 13 minuti, l’argentino Facundo Bagnis ed approda così al secondo turno, dove sfiderà Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo è qualcosa di più di una bestia nera per lui, dal momento che ci ha perso in 7 occasioni su 8. Il break di Fognini arriva subito, ed è l’inizio di una generale sensazione che il ligure sia in posizione decisamente superiore su ogni parte del campo. Logica conseguenza è che Bagnis si ritrovi a perdere di nuovo la battuta a 30 con un brutto errore di dritto nel quinto gioco. L’azzurro non ha nessun problema a gestire con efficacia la situazione e a portarsi fino al 6-2. ATP Rio de ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)bene il torneo ATP 500 di Rio deper. Il taggiasco supera con il punteggio di 6-2 6-4, in un’ora e 13 minuti, l’argentinoed approda così al secondo turno, dove sfiderà Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo è qualcosa di più di una bestia nera per lui, dal momento che ci ha perso in 7 occasioni su 8. Il break diarriva subito, ed è l’inizio di una generale sensazione che il ligure sia in posizione decisamente superiore su ognidel campo. Logica conseguenza è chesi ritrovi a perdere di nuovo la battuta a 30 con un brutto errore di dritto nel quinto gioco. L’azzurro non ha nessun problema a gestire con efficacia la situazione e a portarsi fino al 6-2. ATP Rio de ...

