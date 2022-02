Ascolti tv | Màkari ancora davanti al GF Vip

Leggi su 361magazine

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il reality, sempre alle spalle delle fiction Rai Non c’è niente da fare. Le fiction Rai, negli, si piazzano sempreal GF Vip, in una edizione fin troppo lunga. Ad accaparrarsi glidi lunedì 14 febbraio 2022, su Rai1 è la seconda stagione diche ha conquistato 4.808.000 spettatori pari al 22.9% di share. Alle spalle, su Canale5 Grande Fratello Vip che registra 3.347.000 spettatori con uno share del 22.5% (Night di 10 minuti a 1.339.000 e il 32.4%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei – Love Edition interessa 1.177.000 spettatori (5%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ottiene 850.000 spettatori pari al 4.1% (presentazione a 830.000 e il 3.4%). Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.157.000 spettatori con il 5.2% (presentazione a 869.000 e il 3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. ...