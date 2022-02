ASCOLTI TV 14 FEBBRAIO 2022 | MÀKARI 22 | 9% | GFVIP 22 | 5% | CHIUDE BRIGNANO 5% | VID 17 | 7% | P5 15% | GEO 11 | 9%

(Di martedì 15 febbraio 2022)TV 14· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1184 20.47UnoMattina – 1003 17.25Storie Italiane – 1006 17.10Storie Italiane – 1097 15.44È Sempre Mezzogiorno – 1835 15.53Tg1 – 3727 24.56Oggi è un Altro Giorno – 1901 14.00Paradiso delle Signore – 2002 17.31Tg1 – 1372 11.81Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1924 16.00Vita in Diretta – 2445 17.66L’Eredità – 3603 21.36L’Eredità – 5044 25.12Tg1 – 5339 23.46Soliti Ignoti – 5361 21.60– 4808 22.88 x x xVia delle Storie + S’è Fatta Notte – 928 9.16 + 320 5.07 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1116 19.16Mattino 5 News – 1030 17.98Mattino 5 News – 990 17.07Forum – 1591 17.50Tg5 – 3037 21.38Beautiful – 2603 17.15Una Vita – 2548 17.33UeD – 2973 23.08 + 2527 21.89Amici + GF Vip ...

Advertising

fabiofabbretti : #Màkari vincente ma in calo con 4,8 milioni di spettatori e il 22.9% di share, #GFVIP a 3,3 mln (22.5%) - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: #AscoltiTv lunedì 14 febbraio 2022: Makari 2, GF VIP, Quarta Repubblica, Freedom oltre il confine, dati Auditel e share… - SerieTvserie : Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 7 al 13 febbraio 2022 - CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 14 febbraio 2022: Makari 2, GF VIP, Quarta Repubblica, Freedom oltre il confine, dati Auditel e s… - infoitcultura : Ascolti TV 14 febbraio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti -

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTI FEBBRAIO

Lo che ha raggiunto in poco tempo oltre tre milioni disu Spotify, e la recentissima ... Sono in un momento positivo, riparto da Roma il 26poi il 4 marzo sarò a Courmayuer. L'anno si ...... Ester Pantano, Domenico Centamore e Andrea Bosca sta collezionandorecord. Intanto le ... Invece la replica della seconda puntata di Màkari 2 andrà in onda su Rai Premium venerdì 18...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 14 febbraio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Makari. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei. Su Rai 3 PresaDiretta. Su ...Dal 17 febbraio, quindi, le puntate serali del programma ... anche contro la serie medical campione di ascolti con Luca Argentero? In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto auditel ...