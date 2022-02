Amici 2021 Daily | la crisi di Lda e le lamentele di Albe

Leggi su zon

(Di martedì 15 febbraio 2022)il riassunto della giornata di oggi vede al centro dell’attenzione ladi Lda e la sua paura del palco unita anche alla sua scarsa fiducia in se stesso. Infatti, subito dopo lo sfogo avuto in casa conviene richiamato da Rudy Zerbi che decide di incontrarlo. Lda a Zerbi conferma il suo malessere e la sua forte paura nel cantare. Una paura che lo assale con il timore continuo di essere giudicato. “Non riesco a godermi il palco” afferma Lda scoppiando in lacrime. I giudizi delle persone lo affligge fino a trasportarlo in una sensazione di soffocamento. I consigli di Emma sulla respirazione sono ben accetti e giusti, ma ho come la sensazione che qualcuno mi strozzi. Tutto questo va a ricadere sulle classifiche e su tutto, compresi gli inediti. Devo cercare di trovare un modo per superare questa ...