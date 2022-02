Albertini su Kessie | «Abbiamo fatto a meno di Maldini e Van Basten… tutto passa»

(Di martedì 15 febbraio 2022) Caso: «superato l’addio di Van Basten, possiamo farcela». Le dichiarazioni dell’ex rossonero Demetrio, ex centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del caso. TIFOSI STANCHI – «Prolungare la comunicazione spazientisce chi osserva ma è interessato ai fatti. Sarebbe più? semplice dire “non rimango perché…”. Se ha deciso di scegliere un altro progetto,potrebbe dirlo. Palleggiarsi le responsabilità non serve». ADDIO– «diin campo, Baresi, Van. Se siamo andati avanti senza di loro si può?superare anche la mancanza di. L’addio di Donnarumma insegna: ...

Le parole di Demetrioin merito alla situazione Franck. Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate a La Gazzetta dello Sport Franck, inevitabilmente, continua a far discutere. Il centrocampista, che ...Per l'ex centrocampista rossonero due possono essere gli uomini chiave di Pioli e uno di questi è proprio quelche ora più che mai è nel mirino della tifoseria. Dice. La chiave del ...Demetrio Albertini, a Gazzetta parla del caso Kessie. COME INSIGNE - "La vicenda Insigne ce lo ha insegnato. Lorenzo ha comunicato la sua scelta per il futuro, ma continuerà a giocare nel Napoli con ...Demetrio Albertini: “E’ difficile calarmi nei panni di Franck – esordisce – Io sono cresciuto nel Milan, ho un senso di appartenenza diverso probabilmente. Però Kessie è stato e resta un giocatore ...