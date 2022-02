Zaccheroni: 'Questo è un Milan pronto a stupire. Come il mio nel '99' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Zaccheroni Questo Zaccheroni: 'Questo è un Milan pronto a stupire. Come il mio nel '99' E' appena tornato da Abu Dhabi, dove ha collaborato con la Fifa all'organizzazione della Coppa del Mondo per club. Il tempo di rientrare e Alberto Zaccheroni si è ritrovato il Milan davanti a tutti. Lui che 23 anni fa sulla panchina rossonera mise la freccia a sinistra nelle ultime sette giornate, andando a prendersi lo scudetto in rimonta sulla ...

Milan, Pioli vuole aprire un ciclo: tra rinnovo e un futuro 'alla Ancelotti' Carota e bastone, Pioli sa fare l'amico, ma sa anche usare toni duri quando serve, per questo è ... Punta Zaccheroni, decimo con 125, per poi mettere nel mirino Allegri, con 178. Lassù ci sono Nereo ...

Zaccheroni: "Questo è un Milan pronto a stupire. Come il mio nel ‘99" La Gazzetta dello Sport Bertotto: "Napoli, difficoltà evidenti. Vi dico il segreto di Spalletti" Per me è stato importante Zaccheroni che è riuscito a tirare fuori il meglio ... Bertotto ha poi aggiunto: "Se si vede lamano di Luciano Spalletti in questo Napoli? Il mister sa fare calcio. La ...

La Stampa: “Il Torino ritrova Cioffi dopo l’anno in granata nel 2006/07” Dopo un'avvio in panchina, Zaccheroni mi mandò dentro e mi fece sentire la sua piena fiducia. Questo è stato un anno bello e intenso". Quella di domenica sarà dunque una partita dal sapore ancora più ...

