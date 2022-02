Ucraina, la verità è che di una guerra del genere Biden ha bisogno come il pane (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non è molto confortante pensare che il destino del pianeta, minacciato, oltre che da virus e cambiamento climatico, da un possibile conflitto tra potenze nucleari per l’Ucraina, sia nelle mani di un 79enne che non brilla per prontezza d’ingegno e lucidità intellettuale. Eppure così è. Siamo dentro un incubo che sta prendendo le orribili fattezze di una guerra inventata, ma che potrebbe tramutarsi in una devastante realtà, che i giornali embedded evocano con crescente insistenza sulla scorta di ripetute “rivelazioni” provenienti da fonti occulte e incontrollabili quali “alti funzionari del Pentagono”, “dichiarazioni di agenti della CIA” e simili. La verità è che di una guerra del genere Biden ha bisogno come il pane. Gli servirebbe sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non è molto confortante pensare che il destino del pianeta, minacciato, oltre che da virus e cambiamento climatico, da un possibile conflitto tra potenze nucleari per l’, sia nelle mani di un 79enne che non brilla per prontezza d’ingegno e lucidità intellettuale. Eppure così è. Siamo dentro un incubo che sta prendendo le orribili fattezze di unainventata, ma che potrebbe tramutarsi in una devastante realtà, che i giornali embedded evocano con crescente insistenza sulla scorta di ripetute “rivelazioni” provenienti da fonti occulte e incontrollabili quali “alti funzionari del Pentagono”, “dichiarazioni di agenti della CIA” e simili. Laè che di unadelhail. Gli servirebbe sul ...

