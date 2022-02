Tomaso Trussardi presenta la seconda parte di MV 3200 C – Un mito amplificato (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Personalmente ero già in età da patente quando l'auto è stata presentata. In famiglia avevamo avuto l'occasione di provarla, ne fui subito entusiasta per la cattiveria del suo biturbo amalgamata all'eleganza GT... Leggi su today (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Personalmente ero già in età da patente quando l'auto è statata. In famiglia avevamo avuto l'occasione di provarla, ne fui subito entusiasta per la cattiveria del suo biturbo amalgamata all'eleganza GT...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Michelle Hunziker a Verissimo: «Stavo per andare a Hollywood, poi mi chiamarono a Zelig» - motortrendIT : Tomaso Trussardi svela la sua passione per le quattro ruote. ??? In sua compagnia scopriamo i progetti di #Restomod… - CronacaSocial : Michelle Hunziker parla per la prima volta della rottura con Tomaso Trussardi: “un fallimento” ?? ????… - ParliamoDiNews : Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, assegno di mantenimento | Il patrimonio - - LaMammaN1 : -