Tiziano Renzi e la lettera al figlio Matteo | «Boschi | Bonifazi e Bianchi | una banda Bassotti Carrai? Falso»

Advertising

petergomezblog : La lettera, depositata agli atti, di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “Bianchi, Bonifazi e Boschi la banda Bassotti… - AlessiaMorani : Con la pubblicazione della lettera di Tiziano #Renzi al figlio #Matteo si è superato ogni limite. Che fine ha fatto lo Stato di diritto? - repubblica : Lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo: 'Boschi, Bonifazi e Bianchi la banda Bassotti che ha lucrato su di te se… - pary1977 : RT @AlessiaMorani: Con la pubblicazione della lettera di Tiziano #Renzi al figlio #Matteo si è superato ogni limite. Che fine ha fatto lo S… - Lcungi : RT @dariodangelo91: C'è una lettera di Tiziano Renzi indirizzata al figlio, Matteo #Renzi, finita agli atti dell'inchiesta #Open. Non ha al… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Renzi

È il 5 marzo 2017,scrive al figlio Matteo, due settimane dopo le sue dimissioni da segretario del Pd. E si sfoga per la freddezza del figlio, ma anche perché "devo nascondermi senza ...Lo scrive sul suo profilo tw la presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, commentando la pubblicazione della lettera dia ...Lo si legge in un passo del testo sequestrato nell’ottobre 2019 dalla Guardia di Finanza in un pc di Tiziano Renzi. Lo scritto, una lettera, è finito agli atti del processo per bancarotta in corso a ...È il 5 marzo 2017, Tiziano Renzi scrive al figlio Matteo, due settimane dopo le sue dimissioni da segretario del Pd. E si sfoga per la freddezza del figlio, ma anche perché «devo nascondermi senza ...