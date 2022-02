Super Bowl, ecco il SoFi Stadium: un gioiello da 5 miliardi di dollari| Video (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è svolta ieri l'attesa finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Un Video ci porta alla scoperta della modernissima infrastruttura sportiva che ha ospitato il Super Bowl: il SoFi Stadium. Capace di ospitare oltre 70.000 spettatori, questo gioiello da 5 miliardi di dollari è realizzato parzialmente in ETFE, un materiale polimerico le cui caratteristiche consentono di filtrare i raggi solari evitando il surriscaldamento. La disposizione di una copertura totale, inoltre, permette di organizzare eventi e spettacoli anche nei casi di condizioni metereologiche avverse. Il SoFi Stadium, infine, rappresenta un’interessante evoluzione anche sul piano ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è svolta ieri l'attesa finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Unci porta alla scoperta della modernissima infrastruttura sportiva che ha ospitato il: il. Capace di ospitare oltre 70.000 spettatori, questoda 5diè realizzato parzialmente in ETFE, un materiale polimerico le cui caratteristiche consentono di filtrare i raggi solari evitando il surriscaldamento. La disposizione di una copertura totale, inoltre, permette di organizzare eventi e spettacoli anche nei casi di condizioni metereologiche avverse. Il, infine, rappresenta un’interessante evoluzione anche sul piano ...

