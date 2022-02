“Smart working ‘uccide’ distribuzione automatica”, allarme Confida (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – C’è un ‘lato oscuro’ dello Smart working che ai più non è noto. Si tratta degli effetti che il cosiddetto lavoro agile sta avendo su molti settori del commercio. L’aumento repentino dei contagi da Covid a dicembre e la conseguente circolare del 5 gennaio che raccomandava “il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile” ha infatti fatto crollare i consumi di molte imprese e tra queste quelle della distribuzione automatica di alimenti e bevande, settore in cui l’Italia è leader a livello internazionale con 800mila vending machine installate, e gestite da oltre 3 mila aziende che danno lavoro a più di 30 mila persone. A lanciare un grido d’allarme è l’associazione di categoria della distribuzione automatica, Confida. “A gennaio – ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – C’è un ‘lato oscuro’ delloche ai più non è noto. Si tratta degli effetti che il cosiddetto lavoro agile sta avendo su molti settori del commercio. L’aumento repentino dei contagi da Covid a dicembre e la conseguente circolare del 5 gennaio che raccomandava “il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile” ha infatti fatto crollare i consumi di molte imprese e tra queste quelle delladi alimenti e bevande, settore in cui l’Italia è leader a livello internazionale con 800mila vending machine installate, e gestite da oltre 3 mila aziende che danno lavoro a più di 30 mila persone. A lanciare un grido d’è l’associazione di categoria della. “A gennaio – ...

