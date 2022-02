Per il virologo Bassetti 35 telefonate e minacce in 2 ore (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Circa 35 telefonate anonime e altrettanti messaggi di minacce sono arrivate domenica sera in meno di 2 ore all'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Lo apprende l'AGI dallo stesso primario che spiega: "Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò in procura per denunciare questo episodio". "I reati contestati dai magistrati sono pesanti - spiega Bassetti -. Si tratta di stalking e minacce, ma quello che mi fa rabbia è che mi sento lasciato solo: dopo 6 mesi avrei voluto vedere qualcuno a processo". L'infettivologo del San Martino però non intende fare marcia indietro. "Continuerò a denunciare insieme al mio avvocato. La Digos e la polizia postale stanno facendo un lavoro ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Circa 35anonime e altrettanti messaggi disono arrivate domenica sera in meno di 2 ore all'infettivologo Matteo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Lo apprende l'AGI dallo stesso primario che spiega: "Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò in procura per denunciare questo episodio". "I reati contestati dai magistrati sono pesanti - spiega-. Si tratta di stalking e, ma quello che mi fa rabbia è che mi sento lasciato solo: dopo 6 mesi avrei voluto vedere qualcuno a processo". L'infettivologo del San Martino però non intende fare marcia indietro. "Continuerò a denunciare insieme al mio avvocato. La Digos e la polizia postale stanno facendo un lavoro ...

